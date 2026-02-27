Şekil verme derdi yok, lezzeti çok: Antakya'nın meşhur tepsi kebabı tarifi...

Klasik sulu yemeklerden, tavuklu harçlardan veya tek tek yuvarlanan köftelerden sıkılanlar için iftarın yıldızı olmaya aday Antakya Tepsi Kebabı tarifi...

MALZEMELER

Kebabın Kalbi (Kıyma Harcı):

500 gr orta yağlı dana kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1 adet kırmızı kapya biber

2 adet yeşil sivri biber

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, pul biber, kimyon

Sos:

1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası

1.5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri İçin:

Domates dilimleri

Yeşil biberler (Bütün veya ikiye bölünmüş)

Arpacık soğan veya dörde bölünmüş kuru soğan

TARİF

Soğanı, sarımsağı, kapya ve yeşil biberleri bıçakla minicik (zar gibi) doğrayın. (Rondodan çekecekseniz püre olmamasına, çok kısa çekmeye dikkat edin ve fazla suyunu hafifçe sıkın).

Geniş bir tepsiye kıymayı, doğranmış sebzeleri, maydanozu ve baharatları alın. Tüm malzemeler birbiriyle tamamen özdeşleşene kadar (yaklaşık 5-10 dakika) macun kıvamına gelene dek yoğurun.

Kullanacağınız yuvarlak fırın tepsisinin (veya borcamın) tabanını çok az sıvı yağ ile yağlayın. Yoğurduğunuz et harcını tepsinin ortasına koyun ve elinizle bastırarak, her yeri eşit kalınlıkta olacak şekilde tepsinin tabanına yayın.

Harcı tepsiye yaydıktan sonra bıçakla 8 eşit üçgen dilime kesin. Bu işlem, etin sosu içine tam çekmesini ve küçülürken şeklinin bozulmamasını sağlayacak.

Kestiğiniz dilimlerin üzerine domates dilimlerini, arpacık soğanları ve biberleri görsel bir şölen yaratacak şekilde dizin.

Ayrı bir kasede salçaları, sıcak suyu ve zeytinyağını pürüzsüz olana kadar ezin. Bu sosu, tepsideki kebabın üzerinde ve kenarlarında gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerindeki sebzeler közlenip et suyunu hafifçe çekene kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin.