Selçuklu saraylarından günümüze: Konya’nın geleneksel bamya çorbası tarifi

Bamya çorbası, çiçek bamyası, kuzu eti ve limonla dengelenen ekşili aromasıyla kente gelenlerin Konya mutfağını tanımak için tattığı lezzetlerin başında geliyor. Çorba ayrıca Konya'da düğün ve davet yemeklerinde tatlıdan sonra verilerek ikinci tertip yemeklerin yenebilmesi için "iştah açıcı" olarak da kullanılıyor.

KONYA BAMYA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER VE TARİFİ

Malzemeler (8 kişilik)

100 gram kuru küçük bamya (çiçek bamya)

300 gram kuşbaşı et (kuzu)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 kaşık biber salçası

50 gram tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

Tuz

2-2,5 litre su

2-3 adet limon

Yapılışı

1. Bamya çorbası için mevsiminde toplanmış ve kurutulmuş çiçek bamya kullanılır.

2. Bamyalar tüylü bir yapıya sahip olduğu için pişirme öncesinde, demir süzgeç ya da temiz bir bez ile ovalanarak tüylerinden arındırılır ve limonlu suyun içinde yumuşayana kadar haşlanır.

3. Tencereye alınan et, suyunu salıp çekene kadar kavrulur

4. Etler kavrulduktan sonra ince kıyılmış soğan, tereyağı, zeytinyağı eklenir.

5. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur.

6. Daha sonra salça eklenerek kokusu çıkana kadar kavurma işlemi devam eder.

7.Bamyalar, kaynamış su, limon suyu ve tuz tencereye eklenir.

8. Çorba 1-1,5 saat kaynatılır ve lezzetini alması için 3-4 saat bekletilir. Servis yapılmadan önce tekrar kaynatılır.​​​​​​​