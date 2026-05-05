Şerbetlilerin en zarifi: İçi dolgulu kıyır kıyır Bülbül Yuvası tarifi...

Şerbetli tatlı yapmaktan çekinenlerin bile kolaylıkla üstesinden gelebileceği, hazır baklavalık yufkanın sağladığı pratiklikle adeta bir şahesere dönüşen bu tarif; çıtırtısıyla damak çatlatıyor. İncecik oklavaya sarılıp büzüştürülen yufkanın, fırında nar gibi kızarıp şerbeti sünger gibi çekmesi, bu tatlıyı efsaneleştiriyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

1 paket hazır baklavalık yufka (Yaklaşık 800 gram/40 adet)

250 gram eritilmiş tereyağı (Üzerindeki köpüğü mutlaka alınmış)

Yarımdan biraz fazla (3/4) çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi (veya Antep fıstığı - Yuvaların içine konacak)

Şekil vermek için: İnce oklava veya kalın çöp şiş

Tam Ölçülü Şerbet İçin:

3,5 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Çeyrek limonun suyu

ADIM ADIM TARİF

Şerbetin tamamen soğuk olması gerektiği için ilk iş olarak tencereye su ve şekeri alın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika koyulaşana kadar kaynatın. Kapatmaya yakın limonu ekleyip ocaktan alın ve tamamen soğumaya bırakın.

Eritip beyaz köpüklerinden arındırdığınız tereyağının içine sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Baklavalık yufkadan bir adet tezgaha serin. (Diğer yufkaların üzerini kuramaması için mutlaka nemli bir bezle örtün). Yufkanın her yerine bir fırça yardımıyla hazırladığınız yağdan incecik sürün.

İnce oklavayı (veya kalın çöp şişi) yağlanmış yufkanın uzun kenarına koyun ve yufkayı çok sıkı olmayacak şekilde oklavaya sarın. (Çok sıkı sararsanız büzemezsiniz). Sardığınız ruloyu, iki ucundan oklavanın ortasına doğru ellerinizle iterek büzüştürün (akordeon gibi).

Büzdüğünüz yufkayı oklavadan dikkatlice çıkarın. Rulonun iki ucunu kıvırıp birleştirerek simit (yuva) şekli verin. Birleşme noktasını sıkıca bastırın ki fırında açılmasın. (Ortasında bir çukur oluşacaktır). Hazırladığınız yuvaları hafif yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Kalan tereyağı/sıvı yağ karışımını fırça ile tepsideki tatlıların her yerine bolca sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, tatlılar nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) ağır ağır pişirin.

Fırından çıkan tatlıların ilk sıcaklığının geçmesi için 5 dakika bekleyin. Tamamen soğumuş olan şerbeti, sıcak tatlıların üzerine kepçeyle yavaş yavaş gezdirin. (Ortalarındaki çukurlara mutlaka şerbet gelmeli).

Tatlı şerbeti çeker çekmez (yaklaşık 1 saat sonra), ortalarındaki o boş çukurlara bolca iri çekilmiş ceviz veya fıstık doldurun. En az 3-4 saat dinlendirip o efsanevi çıtırtının tadını çıkarın!