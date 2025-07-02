Şerbetsiz hafif tatlı: Sütlü irmik tatlısı tarifi

Türk mutfağında irmik, çoğunlukla şerbetli tatlılarla anılır. Ancak bu tarifte şerbet yerine süt kullanılıyor, bu da tatlıya hafiflik katıyor. Cevizin kıtırlığıyla sütün yumuşaklığı bir araya gelince ortaya hem pratik hem çok özel bir tat çıkıyor. Hafif ve rafine bir tatlı arayanlar için fırında cevizli sütlü irmik tatlısı, tam bir yıldız aday!
SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz
Islatmak için:
- 2 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket vanilin
Yapılışı:
- Yumurtaları ve şekeri köpürene dek çırpın. Ardından yoğurt, sıvı yağ ve vanilini ekleyin.
- Un, irmik, kabartma tozu ve cevizi ilave edip homojen bir karışım elde edin.
- Karışımı yağlanmış dikdörtgen bir borcama dökün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin.
- Tatlı sıcakken, süt, vanilin ve şekerle hazırladığınız karışımı üzerine gezdirin.
- Tatlının sütü iyice çekmesi için oda sıcaklığında 1 saat bekletin, ardından buzdolabına alın.