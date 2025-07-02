Şerbetsiz hafif tatlı: Sütlü irmik tatlısı tarifi

Türk mutfağında irmik, çoğunlukla şerbetli tatlılarla anılır. Ancak bu tarifte şerbet yerine süt kullanılıyor, bu da tatlıya hafiflik katıyor. Cevizin kıtırlığıyla sütün yumuşaklığı bir araya gelince ortaya hem pratik hem çok özel bir tat çıkıyor. Hafif ve rafine bir tatlı arayanlar için fırında cevizli sütlü irmik tatlısı, tam bir yıldız aday!

SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

Islatmak için:

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

Yapılışı: