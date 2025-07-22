Kupta sunumuyla misafir sofralarına zarafet katarken, kat kat mutluluğu her kaşığında hissettirir. Hem pratik yapımı hem de etkileyici sunumuyla Magnolia, tatlı dünyasının vazgeçilmez yıldızlarından biri olmaya aday. İşte, Severek tüketeceğiniz ferah ve pratik tatlı: Ev yapımı magnolia tarifi...

MAGNOLİA TATLISI TARİFİ

Krema için:

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema (200 ml)

Arası ve üzeri için:

1 paket burçak bisküvi (veya bebe bisküvisi, petibör)

1 adet muz (veya çilek, kivi, frambuaz gibi meyveler)

1–2 çilek (süsleme için, isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Kremayı Hazırlayın:

Tencereye sütü, şekeri, un, nişasta ve yumurta sarısını ekleyin.

Orta ateşte, sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Göz göz olunca ocaktan alın. İçine tereyağını ve vanilini ekleyip karıştırın.

Ilındıktan sonra sıvı kremayı ekleyin ve mikserle 2-3 dakika çırpın.

Bisküvileri Hazırlayın:

Bisküvileri rondodan geçirin. Un gibi ince hale gelmeli.

Tatlıyı Kat Kat Oluşturun:

Servis kaselerinin veya kupların tabanına önce bir kat bisküvi serpin.

Üzerine biraz krema dökün.

Dilimlenmiş muz veya çilek yerleştirin.

Üzerine tekrar bisküvi ve tekrar krema olacak şekilde kat kat yerleştirin.

En üste bisküvi serpiştirin ve dilerseniz meyveyle süsleyin.

Soğutun:

Tatlıları buzdolabında en az 3-4 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.

PÜF NOKTALARI: