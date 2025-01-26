Sıcacık ve lezzetli: Mısır çorbası tarifi

Yayınlanma: 26.01.2025 - 15:21

Güncelleme: 26.01.2025 - 15:21

Mısır çorbası, hem doyurucu hem de farklı bir lezzet arayanlar için mükemmel bir seçenek! Taneli yapısı ve yumuşak kıvamıyla özellikle kış aylarında içinizi ısıtacak bu çorba, kolayca hazırlanabilir ve sofralarınıza renk katar. İşte, mısır severler için pratik ve lezzetli bir mısır çorbası tarifi:

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış mısır (konserve mısır da kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu (veya su)

1 su bardağı süt

Tuz ve karabiber

Üzeri için: İnce kıyılmış maydanoz veya pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı

Tereyağı ve Unu Kavurun:

Tencereye tereyağını alın ve eritin. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar, hafifçe kavurun. Bu adım, çorbanın kıvamını verecek.

Tavuk Suyunu Ekleyin:

Kavrulan unun üzerine tavuk suyunu (veya suyu) azar azar ekleyerek karıştırın. Bu aşamada çırpıcı kullanarak topaklanmayı önleyebilirsiniz.

Mısırları Ekleyin:

Haşlanmış mısırları tencereye ilave edin. Çorbanın lezzetini artırmak için mısırların bir kısmını blenderdan geçirip ekleyebilirsiniz; bu, daha kremsi bir doku elde etmenizi sağlar.

Süt ile Kıvam Verin:

Sütü ekleyerek çorbanızı karıştırın. Orta ateşte, çorba koyulaşana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Servis:

Çorbayı sıcak olarak servis edin. Üzerine ince kıyılmış maydanoz veya pul biber serpip lezzet katabilirsiniz.