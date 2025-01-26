Sağlıklı ve hafif: Kabak spagetti tarifi

Yayınlanma: 26.01.2025 - 14:17

Güncelleme: 26.01.2025 - 14:17

Son yılların en popüler sağlıklı yemeklerinden biri olan kabak spagetti, düşük kalorili ve besleyici içeriğiyle hem formuna dikkat edenler hem de sebze severler için mükemmel bir alternatif. Makarna hissini aratmayan bu lezzet, pratik yapımıyla da mutfağınızın favorilerinden olmaya aday! İşte, lezzetli ve sağlıklı kabak spagetti tarifi:

Malzemeler

3 adet orta boy kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 su bardağı cherry domates (ikiye bölünmüş)

1 avuç taze fesleğen (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Kabakları Hazırlayın:

Kabakları "spiralizer" adı verilen sebze soyucu ile spagetti şeklinde kesin. Eğer spiralizer yoksa, kabakları ince şeritler halinde dilimleyebilirsiniz.

Sebzeleri Soteleyin:

Bir tavada zeytinyağını ısıtın, ardından ince kıyılmış sarımsakları ekleyerek birkaç saniye kavurun. Cherry domatesleri tavaya ilave edin ve hafifçe yumuşayana kadar pişirin.

Kabakları Pişirin:

Kabak spagettileri tavaya ekleyin ve 2-3 dakika boyunca hafifçe soteleyin. Çok uzun süre pişirmemeye özen gösterin, çünkü kabaklar fazla pişerse yumuşayarak sulanabilir.

Baharat ve Peynir Ekleyin:

Tuz ve karabiberle tatlandırın. Üzerine parmesan peyniri serpip karıştırın. Taze fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis edin.

Servis Önerisi:

Kabak spagettiyi sade olarak tüketebileceğiniz gibi üzerine tavuk, karides veya avokado gibi protein kaynakları ekleyerek daha doyurucu hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda domates sosu veya pesto ile de mükemmel bir uyum yakalar.