Yumuşacık ev yapımı: Kaşarlı poğaça tarifi

Yayınlanma: 26.01.2025 - 10:17

Güncelleme: 26.01.2025 - 10:17

Mis gibi kokan, yumuşacık ve içi eriyen kaşar peyniriyle dolu bir poğaçaya kim hayır diyebilir? Ev yapımı kaşarlı poğaça, çay saatlerinin vazgeçilmezi olmanın yanı sıra kahvaltı ve atıştırmalık olarak da mükemmel bir seçenek. İşte sizin için kolayca hazırlayabileceğiniz, hem lezzeti hem de görüntüsüyle göz dolduran bir tarif!

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı süt (ılık)

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya (veya 1 paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta (beyazı hamura, sarısı üzerine)

4,5 - 5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İçi için:

150-200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Mayayı Hazırlayın:

Ilık sütü bir kaba alın. İçine toz şekeri ve mayayı ekleyip karıştırın. 5-10 dakika bekleyerek mayanın aktifleşmesini sağlayın.

Hamuru Yoğurun:

Büyük bir yoğurma kabına yoğurt, sıvı yağ, tuz ve yumurta beyazını ekleyin. Ardından maya karışımını dökün ve karıştırın. Unu azar azar ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 45 dakika kadar dinlendirin.

Poğaçaları Şekillendirin:

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Her birini elinizle açarak içine rendelenmiş kaşar peyniri koyun. Kenarlarını kapatarak yuvarlak veya yarım ay şekli verin.

Tepsiye Dizin:

Şekillendirdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpiştirin. 15 dakika kadar tepsi mayası için bekletin.

Pişirin:

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.