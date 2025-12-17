Sıcak ve soğuğun efsane buluşması: MasterChef baked Alaska tarifi

Fırından çıkan alevli görüntüsüyle göz kamaştıran, içi buz gibi kalan efsane tatlı Baked Alaska, tatlı severlerin en çok merak ettiği klasiklerden biri. Peki, sıcak ve soğuğun efsane buluşması olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, MasterChef baked Alaska tarifi...

BAKED ALASKA TARİFİ

Malzemeler

Kek tabanı için:

1 adet hazır pandispanya ya da sade kek (yaklaşık 20 cm)

1 yemek kaşığı şeker şurubu (isteğe bağlı)

Dondurma katmanı için:

1 litre vanilyalı dondurma

(klasik tariflerde vanilya tercih edilir, istenirse çikolata veya fıstık da eklenebilir)

Beze (meringue) için:

4 adet büyük yumurta beyazı

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı limon suyu veya tartar kreması

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

BAKED ALASKA YAPILIŞI

Pandispanyayı servis tabağına alın.

Dilerseniz hafifçe şeker şurubu ile nemlendirin.

Dondurmayı yarım küre şeklinde kekin üzerine yerleştirin.

Bu aşamada dondurmanın çok sert olması önemlidir.

Yerleştirdikten sonra tekrar dondurucuya koyun (en az 1 saat).

Yumurta beyazlarını limon suyu ile köpürtün.

Şekeri yavaş yavaş ekleyerek parlak ve sert tepecikler oluşana kadar çırpın.

Vanilin ekleyin.

Dondurulmuş kek ve dondurmayı, hiçbir boşluk kalmayacak şekilde beze ile tamamen kaplayın.

Bezenin her yeri kapatması erimeyi önler.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 3–5 dakika, beze kızarana kadar pişirin.

(Alternatif olarak mutfak pürmüzü de kullanılabilir.)

Fırından çıkar çıkmaz dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!