Şifa deposu enfes lezzet: Karalahana çorbası tarifi

Karalahana çorbası, özellikle Karadeniz mutfağında sıkça yapılan, besin değeri yüksek ve kış aylarında vücudu destekleyen geleneksel bir yemektir. Lif, vitamin ve mineral açısından zengin olan karalahana; mısır unu, kuru fasulye ve yöresel dokunuşlarla birleşerek hem sağlıklı hem de doyurucu bir çorba ortaya çıkarır. Peki, şifa deposu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes karalahana çorbası tarifi...

KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 demet karalahana

1 çay bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı mısır unu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz (damak zevkine göre)

6–7 su bardağı sıcak su

KARALAHANA ÇORBASI YAPILIŞI

Karalahanaları iyice yıkayın ve ince ince doğrayın.

Tencereye doğranmış karalahanaları alın, üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

Ayrı bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın, ince doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Mısır ununu ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun.

Haşlanan karalahanaları ve haşlanmış kuru fasulyeyi tencereye ekleyin.

Baharatları ve tuzu ilave edin, sıcak suyu ekleyerek karıştırın.

Kısık ateşte 10–15 dakika kaynattıktan sonra çorbanız servise hazır.

Karalahana çorbasını sıcak olarak, yanında mısır ekmeği veya turşu ile servis ederek geleneksel lezzeti tamamlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!