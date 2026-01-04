Şifa deposu enfes lezzet: Sarımsak çorbası tarifi

Sarımsak çorbası, Anadolu mutfağından Avrupa mutfağına uzanan köklü bir lezzet olarak sofralarda yerini alıyor. Keskin aroması doğru pişirme teknikleriyle yumuşayan sarımsak, çorbaya hem yoğun bir tat hem de şifa dolu bir içerik kazandırıyor. Soğuk algınlığı dönemlerinde sıkça tercih edilen sarımsak çorbası, pratik hazırlanışıyla da dikkat çekiyor. Peki, şifa deposu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, doğal antibiyotik kaynağı sarımsak çorbası tarifi...

SARIMSAK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

10–12 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

SARIMSAK ÇORBASI YAPILIŞI

Sarımsakların kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın.

Tereyağını tencerede eritin, sarımsakları ekleyip kısık ateşte kavurun.

Sarımsaklar pembeleşince unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırın.

Tavuk suyunu azar azar ekleyerek topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Kaynamaya başlayınca sütü ilave edin.

Tuz ve baharatları ekleyip 5–10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra blenderdan geçirerek pürüzsüz kıvam elde edin.

Sarımsak çorbasını üzerine kızdırılmış tereyağı ve pul biber gezdirerek veya kruton ekleyerek servis edebilirsiniz.

Limon suyu da çorbaya ferah bir tat katacaktır.

Afiyet olsun!