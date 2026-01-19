Şifa deposu enfes lezzet: Tavuklu mantar çorbası tarifi

Tavuklu mantar çorbası; tavuk eti, mantar ve aromatik sebzelerin uyumuyla hazırlanan, hem besleyici hem de doyurucu bir çorba çeşididir. Akşam yemekleri, diyet listeleri ve hastalık dönemlerinde sıklıkla tercih edilen bu tarif, kremasız yapımıyla daha hafif bir alternatif sunar. Peki, şifa deposu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz tavuklu mantar çorbası tarifi...

TAVUKLU MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

200 gram tavuk göğsü

250 gram mantar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet küçük soğan

2 yemek kaşığı un

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı pul biber

TAVUKLU MANTAR ÇORBASI YAPILIŞI

Tavuk göğsünü küçük küpler halinde doğrayın.

Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alıp tavukları ekleyerek suyunu salıp çekene kadar kavurun.

İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

Doğranmış mantarları ilave edin ve mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun.

Sıcak tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyin, topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Kaynamaya başladıktan sonra sütü ilave edin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Orta ateşte 10–15 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın.

Afiyet olsun!