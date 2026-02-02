Şifa deposu lezzet: Portakallı kereviz tarifi

Zeytinyağlı yemekler denince akla gelen ilk tariflerden biri olan portakallı kereviz, özellikle bağışıklık sistemini destekleyen besin değeriyle öne çıkıyor. Portakal suyunun kattığı hafif ekşi ve aromatik tat sayesinde kerevizin keskin kokusu dengeleniyor. Soğuk servis edilen bu lezzet, davet sofralarının da favorileri arasında yer alıyor.

MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

1 adet havuç

1 adet soğan

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞ

Kerevizlerin kabuğunu soyun ve kararmaması için limonlu suda bekletin.

Soğanı ince ince doğrayın, havucu halka şeklinde dilimleyin.

Tencereye zeytinyağını alın, soğanları hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

Havuçları ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.

Kerevizleri tencereye alın, portakal suyu, sıcak su, tuz ve şekeri ekleyin.

Kısık ateşte kerevizler yumuşayana kadar pişirin.

Ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında dinlendirerek soğuk servis edin.