Sıfır yağ, bol protein: Tavada çörek otlu ve lor peynirli bulut yumurta tarifi

Sahurda ağır yağlı yiyecekler tüketip ertesi gün ciltte parlama veya midede yanma yaşamak istemeyenler için en temiz içerikli alternatif. Türk mutfağının en masum peyniri olan lorun, çörek otunun şifasıyla birleştiği bu tarif, hem kasları besliyor hem de yumurtanın o klasik kokusunu tamamen ortadan kaldırıyor. İşte tarif...

MALZEMELER

2 adet yumurta

3 tepeleme yemek kaşığı tatlı lor peyniri (Yağsız ve tuzsuz)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı çörek otu

Çeyrek demet taze dereotu veya maydanoz

Çok az tuz ve karabiber

ADIM ADIM TARİF

Bir kasede yumurtaları, lor peynirini, ince kıyılmış dereotunu, çörek otunu, tuz ve karabiberi çatal yardımıyla ezerek çırpın. Peynirlerin ufak parçalar halinde kalması dokusunu güzelleştirecektir.

Geniş bir tavaya zeytinyağını ekleyip orta ateşte ısıtın.

Isınan tavaya yumurtalı lor karışımını dökün. Alt kısmı hafifçe tutmaya başladığında, bir spatula yardımıyla dıştan içe doğru nazikçe iterek (katlayarak) pişirin. Sürekli karıştırmak yerine büyük parçalar halinde pişmesini sağlayın.

Yumurtaları tamamen kurutmamaya dikkat edin, hafif nemli ve parlak kaldığında (yaklaşık 2-3 dakika içinde) ocağın altını kapatın.

Üzerine ekstra bir tutam daha çörek otu serpiştirerek sıcak sıcak servis yapın.