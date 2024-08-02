Şıhıl Mahşi tarifi... MasterChef Şıhıl Mahşi nasıl yapılır?

Yayınlanma: 02.08.2024 - 23:05

Güncelleme: 02.08.2024 - 23:05

Dolmaların Şahı olarak da bilinen enfes Şıhıl Mahşi tarifi...

MALZEMELER

4 adet orta boy kabak

300 gram kıyma

1 adet büyük soğan

2 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

1/2 çay bardağı ince doğranmış maydanoz

1 su bardağı yoğurt (servis için)

2 diş sarımsak (servis için)

HAZIRLIK

Kabakları yıkayın ve uçlarını kesin.

Kabakları ortadan ikiye kesin ve içlerini bir kaşık yardımıyla çıkararak oyuk hale getirin. Kabakların dış kısmını hafifçe tuzlayın ve kenara alın.

Soğanı ince ince doğrayın ve kıyma ile karıştırın.

Pirinci yıkayıp kıyma karışımına ekleyin.

1 yemek kaşığı salça, tuz, karabiber, pul biber, kuru nane ve doğranmış maydanozu da ekleyerek iyice karıştırın.

Hazırladığınız iç harcı oyduğunuz kabakların içine doldurun. Kabakları çok fazla doldurmamaya dikkat edin, pirinçler pişerken şişecektir.

Geniş bir tencereye kabakları yan yana dizin.

1 yemek kaşığı salçayı, zeytinyağını ve suyu karıştırarak bir sos hazırlayın. Bu sosu kabakların üzerine dökün.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Yoğurdu bir kaseye alın ve ezilmiş sarımsakları ekleyerek karıştırın.

Pişen kabakları servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.