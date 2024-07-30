MasterChef Ezmeli Kebap tarifi!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:03

Güncelleme: 30.07.2024 - 10:03

Ezmeli kebap, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olup, zengin aroması ve doyurucu içeriğiyle sofralarınızı şenlendirecek. Özenle hazırlanan kebapların üzerine serpiştirilen enfes sosu, bu yemeği benzersiz kılıyor. Özellikle özel günlerde ve davetlerde misafirlerinizi etkilemek için harika bir tercih olan ezmeli kebap tarifini adım adım öğrenmek için işte size kolayca uygulayabileceğiniz bir tarif.

MALZEMELER

Kebap için:

500 gram kuzu kıyma (yağlı olursa daha lezzetli olur)

1 adet soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Ezme için:

4 adet domates (rendelenmiş)

2 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 adet kırmızı biber (ince doğranmış)

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı sumak

Servis için:

Lavaş ekmeği

Yoğurt (isteğe bağlı)

HAZIRLIK

Kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak ve baharatları (tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kimyon, toz kırmızı biber) geniş bir karıştırma kabında iyice yoğurun.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şişlere geçirin veya elinizle ince uzun kebap şekli verin.

Kebapları bir tabağa dizip üzerini streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Rendelenmiş domates, ince doğranmış yeşil biber, kırmızı biber, soğan, ezilmiş sarımsak ve ince doğranmış maydanozu geniş bir karıştırma kabına alın.

Zeytinyağı, nar ekşisi, tuz, kırmızı pul biber ve sumağı ekleyip iyice karıştırın.

Kebapları buzdolabından çıkarın.

Izgarayı veya döküm tavayı orta yüksek ateşte ısıtın.

Kebapları sıvı yağ ile hafifçe yağlayın ve ızgaraya veya tavaya yerleştirin.

Kebapları her tarafı kızarana kadar (yaklaşık 10-12 dakika) pişirin. Pişirme süresi kebapların kalınlığına göre değişebilir.

Lavaş ekmeklerini hafifçe ısıtın.

Pişen kebapları lavaş ekmeğinin üzerine yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız ezmeden bolca koyun.

İsteğe bağlı olarak yanına yoğurt ekleyebilirsiniz.