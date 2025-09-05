Sivas’ın kahvaltılık lezzeti: Mücrim tarifi

Sivas mutfağının ekonomik ve pratik kahvaltılıklarından biri olan Mücrim, un, yumurta, lor peyniri ve maydanozun bir araya gelmesiyle oluşan hafif ve lezzetli bir tuzlu pankek tarifidir. Kısık ateşte tavada pişirilen bu atıştırmalık, kısa sürede hazırlanır, sıcak veya ılık şekilde çayla harika gider. Az malzeme, hızlı hazırlık ve zengin lezzet isteyenler için ideal bir seçimdir. Peki, Sivas'ın kahvaltılık lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte mücrim tarifi...

Malzemeler

2 adet yumurta

1 çay bardağı un

1 çay bardağı lor peyniri (veya beyaz peynir)

1 tutam maydanoz (ince doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ (pişirmek için)

Yapılışı