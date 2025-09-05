Sivas’ın kahvaltılık lezzeti: Mücrim tarifi

Sivas mutfağının ekonomik ve pratik kahvaltılıklarından biri olan Mücrim, un, yumurta, lor peyniri ve maydanozun bir araya gelmesiyle oluşan hafif ve lezzetli bir tuzlu pankek tarifidir. Kısık ateşte tavada pişirilen bu atıştırmalık, kısa sürede hazırlanır, sıcak veya ılık şekilde çayla harika gider. Az malzeme, hızlı hazırlık ve zengin lezzet isteyenler için ideal bir seçimdir. Peki, Sivas'ın kahvaltılık lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte mücrim tarifi...
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı un
- 1 çay bardağı lor peyniri (veya beyaz peynir)
- 1 tutam maydanoz (ince doğranmış)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (pişirmek için)
Yapılışı
- Derin bir kasede yumurtaları çırpın.
- İçine lor peyniri, un, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Kek kıvamına yakın, hafif akışkan bir hamur elde edin.
- Tavayı hafifçe yağlayın.
- Hazırladığınız harçtan kepçe yardımıyla tavaya dökün, arkalı önlü kızartın.
- Mücrimleri fazla kalın olmayacak şekilde pişirmeye dikkat edin.
- Sıcak ya da ılık olarak, özellikle çay eşliğinde kahvaltıda servis edin.