Sofralara renk katan lezzet: Yeşil zeytin mezesi tarifi

Yeşil zeytin mezesi, Akdeniz mutfağının ferah ve aromatik lezzetlerinden ilham alan, pratik hazırlanışıyla öne çıkan soğuk meze tariflerinden biridir. Sumaklı sosun ekşi aroması, narın tatlı-ekşi dengesi ve zeytinin yoğun tadı bir araya gelerek güçlü bir lezzet uyumu oluşturur. Özellikle meze sofralarında, davetlerde ve aperitif tabaklarında kendine kolayca yer bulan bu tarif, kısa sürede hazırlanmasına rağmen etkileyici bir sunum sunar. İşte, enfes tadıyla yeşil zeytin mezesi tarifi...

YEŞİL ZEYTİN MEZESİ TARİFİ

Malzemeler

Meze için:

300 gram yeşil zeytin

10 adet kuru domates (doğranmış)

6 adet kornişon turşu (halka doğranmış)

1 avuç nar taneleri

5 adet ceviz (iri kıyılmış)

4-5 dal dereotu (ince kıyılmış)

Sosu için:

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1/4 limon suyu

1 tatlı kaşığı sumak

YEŞİL ZEYTİN MEZESİ YAPILIŞI

Sos için zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve sumağı bir kasede karıştırın.

Ayrı bir kapta doğranmış kuru domates, turşu ve nar tanelerini ekleyin.

Üzerine yeşil zeytinleri ve cevizleri ilave edin.

İnce kıyılmış dereotunu ekleyin.

Hazırladığınız sosu tüm karışıma dökün.

Tüm malzemeleri iyice karıştırarak sosun eşit dağılmasını sağlayın.

Servis tabağına alıp soğuk olarak sunun.

Afiyet olsun!