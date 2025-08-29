Sofraların altın rengi: Evde zerde tarifi

Zerde, Türkiye’nin geleneksel tatlılarından biri olmasının yanı sıra sofralara renk ve aroma katan nadide lezzetlerden. Hafif tatlılığı, safran ve gül suyu aromasıyla birleşince ortaya hem göze hem damağa hitap eden bir tatlı çıkıyor. Özellikle özel günlerde ve davet sofralarında tercih edilen zerdeyi hazırlamak sandığınız kadar zor değil. Peki, sofraların altın rengi olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, evde zerde tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı pirinç

6 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı zerdeçal (rengi için, safran da kullanılabilir)

1 çay bardağı gül suyu (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı kuş üzümü

1/4 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

2 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, kokusunu ve tadını artırır)

Tarçın ve karanfil (süslemek için)

Yapılışı