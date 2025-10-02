Sofraların en sevilen lezzeti: Karnıyarık tarifi

Patlıcanın en özel hallerinden biri olan karnıyarık, hem misafir sofralarının hem de aile yemeklerinin vazgeçilmezi. Kıymalı iç harcın patlıcanla buluşması, üzerine eklenen domates ve biberle birleşince sofralara geleneksel bir lezzet şöleni taşır. Kolayca hazırlanabilen karnıyarık, Türk mutfağının en sevilen ana yemeklerinden biridir.

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

6 adet orta boy patlıcan

300 gr kıyma

2 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için: Domates ve biber dilimleri

Sos için: 1 su bardağı sıcak su + 1 yemek kaşığı salça

Yapılışı