Sofraların en sevilen lezzeti: Karnıyarık tarifi

Patlıcanın en özel hallerinden biri olan karnıyarık, hem misafir sofralarının hem de aile yemeklerinin vazgeçilmezi. Kıymalı iç harcın patlıcanla buluşması, üzerine eklenen domates ve biberle birleşince sofralara geleneksel bir lezzet şöleni taşır. Kolayca hazırlanabilen karnıyarık, Türk mutfağının en sevilen ana yemeklerinden biridir.
KARNIYARIK TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet orta boy patlıcan
- 300 gr kıyma
- 2 adet kuru soğan
- 2 adet domates
- 2 adet sivri biber
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Tuz, karabiber, pul biber
- Üzeri için: Domates ve biber dilimleri
- Sos için: 1 su bardağı sıcak su + 1 yemek kaşığı salça
Yapılışı
- Patlıcanları alacalı soyun ve tuzlu suda 15 dakika bekletin, ardından kurulayın.
- Tavada sıvı yağ ile patlıcanları hafif kızartıp kağıt havlu üzerine alın.
- Ayrı bir tavada doğranmış soğanı kavurun, ardından kıymayı ekleyin.
- Kıyma suyunu çekince doğranmış biber, sarımsak ve domatesleri ekleyin. Salça ve baharatlarla lezzetlendirin.
- Patlıcanları fırın tepsisine dizin, ortalarını kesip iç harcı doldurun.
- Üzerlerine domates ve biber dilimleri yerleştirin.
- Sos malzemelerini karıştırıp tepsiye dökün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.