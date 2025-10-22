Sofraların hafif klasiği: Zeytinyağlı barbunya tarifi

Ege ve Akdeniz mutfağının en sevilen yemeklerinden zeytinyağlı barbunya, besleyici içeriğiyle hem hafif hem doyurucu bir seçenek sunar. Soğuk olarak servis edilmesi sayesinde özellikle sıcak günlerde vazgeçilmez bir lezzet haline gelir. İster ana yemek yanında, ister tek başına öğün olarak tercih edin; bu klasik tarif sofranıza doğallığın en sade hâlini getirir. İşte tam ölçülü, lokanta usulü zeytinyağlı barbunya tarifi...
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram taze barbunya (veya haşlanmış barbunya)
- 1 adet büyük soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1,5 su bardağı sıcak su
- Üzeri için: Maydanoz
Yapılışı:
- Barbunyayı haşlayın: Barbunyaları yıkayıp tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyip 10 dakika haşlayın. Ardından süzün.
- Soğanı kavurun: Zeytinyağını tencereye alın, yemeklik doğranmış soğanı ve ezilmiş sarımsağı pembeleşene kadar kavurun.
- Sebzeleri ekleyin: Küp doğranmış havuç ve patatesleri ekleyip 2-3 dakika karıştırarak kavurun.
- Salçayı ilave edin: Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.
- Barbunyayı katın: Haşlanmış barbunyaları tencereye alın, üzerine tuz, şeker ve sıcak suyu ekleyin.
- Kısık ateşte pişirin: Tencerenin kapağını kapatın, kısık ateşte barbunyalar yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Dinlendirin: Ocağı kapatın, yemeği oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Ardından buzdolabında soğumaya bırakın.
- Servis edin: Servis tabağına alın, üzerine doğranmış maydanoz serpiştirip zeytinyağı gezdirin.