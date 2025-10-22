Sofraların hafif klasiği: Zeytinyağlı barbunya tarifi

Ege ve Akdeniz mutfağının en sevilen yemeklerinden zeytinyağlı barbunya, besleyici içeriğiyle hem hafif hem doyurucu bir seçenek sunar. Soğuk olarak servis edilmesi sayesinde özellikle sıcak günlerde vazgeçilmez bir lezzet haline gelir. İster ana yemek yanında, ister tek başına öğün olarak tercih edin; bu klasik tarif sofranıza doğallığın en sade hâlini getirir. İşte tam ölçülü, lokanta usulü zeytinyağlı barbunya tarifi...

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ

Malzemeler:

500 gram taze barbunya (veya haşlanmış barbunya)

1 adet büyük soğan

1 adet havuç

1 adet patates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

Üzeri için: Maydanoz

Yapılışı: