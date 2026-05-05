Sofraların hafif ve serin lezzeti: Yoğurtlu kabak tarator tarifi

5.05.2026 16:41:00
Haber Merkezi
Kabak, yoğurt ve sarımsağın uyumuyla hazırlanan kabak tarator, pratik yapımı ve hafif lezzetiyle özellikle yaz sofralarında ferahlatıcı bir meze alternatifi sunuyor.

Türk mutfağının klasik soğuk mezeleri arasında bulunan kabak tarator, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı etkisiyle öne çıkıyor. Kabak, yoğurt ve sarımsağın uyumuyla hazırlanan bu meze; hem diyet listelerine uygun olması hem de pratikliği nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Farklı sunumlarla zenginleştirilebilen tarif, ana yemeklerin yanında tamamlayıcı bir lezzet sunuyor.

KABAK TARATOR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 adet orta boy kabak
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • İsteğe bağlı: dereotu veya ceviz içi

KABAK TARATOR NASIL YAPILIR?

kabakların hazırlanması

Kabaklar yıkanır ve kabukları soyulmadan rendelenir. Tavaya alınan kabaklar, suyunu salıp çekene kadar az miktarda zeytinyağı ile kavrulur. Bu aşama, kabakların hem lezzetini artırır hem de kıvamını dengeler.

yoğurtlu karışımın hazırlanması

Bir kapta süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuz karıştırılır. Yoğurtlu karışımın pürüzsüz olması için iyice çırpılması önerilir.

malzemelerin birleştirilmesi

Soğuyan kabaklar yoğurtlu karışıma eklenir ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırılır. Üzeri zeytinyağı gezdirilerek servis tabağına alınır.

servis önerisi

Kabak tarator, özellikle ızgara et ve tavuk yemeklerinin yanında ya da meze sofralarında soğuk olarak servis edilir. Üzerine dereotu veya iri çekilmiş ceviz eklenerek lezzeti artırılabilir.

İlgili Konular: #meze #kabak tarator

