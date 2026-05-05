Mardin'in çıtır lezzeti: Sembusek tarifi

Mutfak literatüründe "kapalı lahmacun" veya "Arap pidesi" olarak tanımlanan Sembusek, özellikle Mardin ve çevresinde evlerde hazırlanan harcın mahalle fırınlarına gönderilmesiyle bir ritüele dönüşür. Onu klasik lahmacundan ayıran en temel fark, hamurunun ikiye katlanarak kapatılması ve iç harcındaki malzemelerin bu buhar hapsiyle birlikte kendi suyunda pişerek daha aromatik bir hal almasıdır.

SEMBUSEK TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

4 su bardağı un

1.5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket kuru maya (isteğe bağlı, daha yumuşak bir doku için)

İç Harç İçin:

400 gram orta yağlı dana kıyma

3 adet kuru soğan (incecik kıyılmış)

2 adet yeşil biber (ince kıyılmış)

1 adet kapya biber (ince kıyılmış)

2 adet domates (kabukları soyulmuş, suyu süzülmüş ve minik doğranmış)

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı yenibahar, 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber ve tuz

Yapılışı