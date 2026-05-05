Mardin'in çıtır lezzeti: Sembusek tarifi

Mutfak literatüründe "kapalı lahmacun" veya "Arap pidesi" olarak tanımlanan Sembusek, özellikle Mardin ve çevresinde evlerde hazırlanan harcın mahalle fırınlarına gönderilmesiyle bir ritüele dönüşür. Onu klasik lahmacundan ayıran en temel fark, hamurunun ikiye katlanarak kapatılması ve iç harcındaki malzemelerin bu buhar hapsiyle birlikte kendi suyunda pişerek daha aromatik bir hal almasıdır.
SEMBUSEK TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 4 su bardağı un
- 1.5 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım paket kuru maya (isteğe bağlı, daha yumuşak bir doku için)
İç Harç İçin:
- 400 gram orta yağlı dana kıyma
- 3 adet kuru soğan (incecik kıyılmış)
- 2 adet yeşil biber (ince kıyılmış)
- 1 adet kapya biber (ince kıyılmış)
- 2 adet domates (kabukları soyulmuş, suyu süzülmüş ve minik doğranmış)
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı yenibahar, 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber ve tuz
Yapılışı
- Un, su ve tuzu karıştırarak ele yapışmayan, pürüzsüz bir hamur yoğurun. Hamuru en az 30-40 dakika dinlendirin. Hamurun elastik olması, çok ince açıldığında yırtılmaması için teknik bir zorunluluktur.
- Kıymayı, doğranmış sebzeleri, salçayı ve baharatları bir kapta birleştirin. Malzemeleri birbirine ezmeden, tüm aromalar birbirine geçene kadar yoğurun. (Soğanları doğrarken suyunu biraz sıkmak, hamurun yumuşamaması için profesyonel bir mutfak kuralıdır).
- Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın. Unlanmış tezgahta tatlı tabağı büyüklüğünde, olabildiğince ince açın.
- Hazırladığınız harcı hamurun sadece yarısına ince bir tabaka halinde yayın. Diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını parmak uçlarınızla veya bir tabağın kenarıyla keserek sıkıca mühürleyin (yarım ay formu).
- Hazırladığınız sembusekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 220°C-230°C derece önceden ısıtılmış fırında, üzerleri altın sarısı olup çıtırlaşana kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak sembusekleri üst üste koyarak bir bez altında birkaç dakika dinlendirin (bu, kenarlarının hafif yumuşamasını ama çıtırlığının korunmasını sağlar).