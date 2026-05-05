Yaz sofralarının yıldızı: Sebzeli Ege musakkası tarifi

Sebzeli Ege musakkası, klasik musakka tariflerine farklı ve hafif bir alternatif sunar. Et kullanılmadan hazırlanan bu tarif, sebzelerin doğal lezzetini ön plana çıkarırken aynı zamanda doyurucu bir ana yemek seçeneği oluşturur. Zeytinyağlı dokusu ve fırında pişen kat kat sebzeleriyle hem sağlıklı hem de pratik bir tarif arayanlar için ideal bir seçimdir. İşte enfes tadıyla sebzeli Ege musakkası tarifi...

SEBZELİ EGE MUSAKKASI TARİFİ

Malzemeler

2 adet patates

2 adet patlıcan

2 adet kabak

2 adet domates

2 adet soğan

3 adet biber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Sosu için:

400 ml süt

1,5 yemek kaşığı un

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı sıcak su

SEBZELİ EGE MUSAKKASI YAPILIŞI

Patlıcanları doğrayıp tuzlu suda 15 dakika bekletin.

Patates ve kabakları halka halka kesin.

Soğanları zeytinyağında kavurun, biberleri ekleyin.

Ardından salça ve domatesleri ilave edip pişirin.

Fırın kabına önce patates, ardından sos, kabak ve tekrar sos ekleyin.

En üste patlıcanları dizin ve kalan sosu dökün.

Süt, un ve sarımsağı karıştırıp yemeğin üzerine gezdirin.

Üzerine sıcak su ekleyip 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kaşar peynirini ekleyip 10-15 dakika daha kızartın.

Afiyet olsun!