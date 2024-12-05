Sofraların kraliçesi: Sultan kebabı tarifi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 12:54

Güncelleme: 05.12.2024 - 12:54

Yufkaya sarılı enfes bir iç harç ve üzerini taçlandıran beşamel sosuyla, bu yemek özellikle özel davetler ve kalabalık sofralar için ideal bir ana yemek seçeneğidir. İsmini hak eden bu lezzet, yapımı kolay ve sonucu gösterişli bir tarif olarak mutfaklarınızda mutlaka yer almalı!

Malzemeler

İç harcı için:

500 gr kuşbaşı tavuk veya dana eti

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış)

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, kırmızı biber

Diğer malzemeler:

4 adet hazır yufka

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

İç Harcı Hazırlayın:

Tencereye sıvı yağı alın, yemeklik doğranmış soğanları kavurun. Üzerine etleri ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Biberleri, havucu ve salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Bezelyeleri ekledikten sonra tuz ve baharatlarla tatlandırın. Tüm malzemeler iyice karışınca ocaktan alın.

Yufkaları Hazırlayın:

Yufkaları dört eşit parçaya (üçgen şeklinde) kesin. Her bir parçanın ortasına iç harçtan koyun ve bohça şeklinde katlayarak fırın tepsisine yerleştirin.

Beşamel Sos Hazırlayın:

Bir tavada tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Yavaş yavaş sütü ekleyerek sürekli karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp ocaktan alın.

Kebapları Fırına Hazırlayın:

Hazırladığınız yufka bohçalarının üzerine beşamel sosu eşit şekilde paylaştırın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Fırında Pişirin:

180 derece önceden ısıtılmış fırında, üzeri kızarana kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin.

Servis Edin:

Fırından çıkan sıcak sultan kebaplarını bir spatula yardımıyla servis tabağına alın. Yanında pilav veya yoğurt ile servis ederek sofranıza şıklık katın.