Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi: Terbiyeli şehriye çorbası tarifi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:58

Güncelleme: 05.12.2024 - 10:58

İster misafir sofralarında başlangıç, ister hafif bir akşam öğünü olarak tercih edin, terbiyeli şehriye çorbası her durumda kurtarıcıdır.

Malzemeler

1 çay bardağı arpa şehriye

5 su bardağı tavuk suyu (isteğe bağlı su ile karıştırılabilir)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz ve karabiber

Terbiyesi için:

1 yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Kuru nane veya pul biber

Hazırlanışı

Çorba Tabanını Hazırlayın:

Tereyağı ve sıvı yağı tencerede eritin. Salçayı ekleyip kavurun. Tavuk suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Şehriyeleri Pişirin:

Kaynayan tavuk suyuna arpa şehriyeyi ekleyin ve orta ateşte şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.

Terbiyeyi Hazırlayın:

Bir kasede yumurta sarısı, yoğurt, un ve limon suyunu iyice çırpın. Hazırladığınız terbiyenin pürüzsüz olması için homojen şekilde karıştığından emin olun.

Terbiyeyi Çorbaya Ekleyin:

Çorbadan birkaç kepçe sıcak suyu terbiyeye azar azar ekleyip karıştırarak terbiyeyi ılıştırın. Daha sonra terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya dökün ve karıştırarak kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatın.

Baharatlandırın ve Servis Edin:

Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Üzeri için tereyağını eritip kuru nane veya pul biberle birlikte kızdırarak çorbanın üzerine gezdirin.