Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi: Terbiyeli şehriye çorbası tarifi
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi, her kaşığında içinizi ısıtan bir lezzet: Terbiyeli Şehriye Çorbası. Kolay hazırlanışı, doyurucu yapısı ve nefis tadıyla hem pratik hem de besleyici bir seçenektir.
İster misafir sofralarında başlangıç, ister hafif bir akşam öğünü olarak tercih edin, terbiyeli şehriye çorbası her durumda kurtarıcıdır.
Malzemeler
- 1 çay bardağı arpa şehriye
- 5 su bardağı tavuk suyu (isteğe bağlı su ile karıştırılabilir)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Tuz ve karabiber
Terbiyesi için:
- 1 yumurta sarısı
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- Yarım limon suyu
Üzeri için:
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Kuru nane veya pul biber
Hazırlanışı
Çorba Tabanını Hazırlayın:
Tereyağı ve sıvı yağı tencerede eritin. Salçayı ekleyip kavurun. Tavuk suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
Şehriyeleri Pişirin:
Kaynayan tavuk suyuna arpa şehriyeyi ekleyin ve orta ateşte şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.
Terbiyeyi Hazırlayın:
Bir kasede yumurta sarısı, yoğurt, un ve limon suyunu iyice çırpın. Hazırladığınız terbiyenin pürüzsüz olması için homojen şekilde karıştığından emin olun.
Terbiyeyi Çorbaya Ekleyin:
Çorbadan birkaç kepçe sıcak suyu terbiyeye azar azar ekleyip karıştırarak terbiyeyi ılıştırın. Daha sonra terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya dökün ve karıştırarak kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatın.
Baharatlandırın ve Servis Edin:
Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Üzeri için tereyağını eritip kuru nane veya pul biberle birlikte kızdırarak çorbanın üzerine gezdirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Barış Atay’dan Özgür Özel'e sert yanıt
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!