Süt karameli de denilen Latin Amerika mutfağının en leziz tatlısı: Dulce De Leche tarifi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 12:43

Güncelleme: 05.12.2024 - 12:43

Dulce de leche, İspanyolca'da "sütün tatlısı" anlamına gelen, Güney Amerika mutfağının dünyaca ünlü bir karamelli tatlısıdır. Yoğun kıvamı, zengin aroması ve büyüleyici lezzetiyle pek çok tatlıda ana malzeme olarak kullanılabilir ya da sade olarak tüketilebilir. Peki, süt karameli de denilen Latin Amerika mutfağının bu leziz tatlısı nasıl yapılır? İşte, enfes Dulce De Leche tarifi...

DULCE DE LECHE TARİFİ

Malzemeler

1 litre tam yağlı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)

DULCE DE LECHE YAPILIŞI

Tüm malzemeleri tezgâha yerleştirin ve büyük, derin bir tencere tercih edin.

Karbonatın köpürme yapabileceğini unutmayın, bu nedenle taşma riskini önlemek için geniş bir kap kullanmanız önemlidir.

Tencereye süt ve şekeri koyun.

Orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak ısıtın.

Şeker eridikten sonra karbonatı ekleyin ve hızla karıştırın.

Karbonat eklendiğinde karışım köpürebilir, bu doğal bir reaksiyondur.

Köpük azalana kadar karıştırmaya devam edin.

Karışımı düşük ateşte pişirmeye devam edin.

Sık sık karıştırarak yanmasını önleyin.

Karışım zamanla koyulaşıp karamel rengine dönüşecektir.

Bu süreç yaklaşık 1-1,5 saat sürebilir.

Karışım kıvam aldığında tencerenin dibini rahatlıkla görebilmelisiniz.

Karışımı bir kaşığın arkasına sürdüğünüzde, yoğun bir tabaka oluşmalıdır.

Ocaktan almadan önce vanilya özünü ekleyerek karışıma aroma katabilirsiniz.

Bu adım, tatlıyı daha da zenginleştirir.

Dulce de leche’yi bir kavanoza aktarın ve tamamen soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz.

Yaklaşık 2-3 hafta boyunca tazeliğini korur.

Afiyet olsun!

KULLANIM ÖNERİLERİ

1. Tatlılarda:

Cheesecake, dondurma, waffle ve krep üzerine dökerek kullanabilirsiniz.

2. Ekmek üzerine:

Kahvaltıda ekmek, kruvasan veya tost üzerinde harika bir alternatiftir.

3. Dolgu malzemesi:

Kurabiye, kek veya tart dolgusu olarak tercih edebilirsiniz.