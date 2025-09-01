Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Patlıcan kebabı tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan patlıcan kebabı, özellikle Güneydoğu Anadolu’da sofraların baş tacı. Alacalı soyulmuş patlıcanların aralarına köftelerin dizilmesiyle hazırlanan bu özel lezzet, hem fırında hem de mangalda pişirilerek servis edilebiliyor. Yanında pilav ve lavaşla sunulan patlıcan kebabı, görselliğiyle de sofralara şıklık katıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, misafir sofralarının da vazgeçilmezlerinden biri oluyor. Peki, sofraların vazgeçilmez lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, patlıcan kebabı tarifi...
Malzemeler
- 4 adet orta boy patlıcan
- 500 gram kıyma (orta yağlı, dana-kuzu karışık olursa daha lezzetli)
- 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 2 adet domates
- 3-4 adet yeşil biber
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı
- Kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve pul biberi iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın.
- Patlıcanları alacalı soyun, yaklaşık 2 cm kalınlığında dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletip süzün.
- Bir fırın tepsisinde veya şişlere, sırayla patlıcan ve köfte olacak şekilde dizin. Üzerine dilimlenmiş domates ve biberleri ekleyin.
- 1 yemek kaşığı salçayı 1 su bardağı sıcak suyla açın. Tepsiye gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika, patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Servis: Yanında lavaş veya pilavla sıcak servis yapın.
- Dilimlenmiş limonla sıcak servis yapın.