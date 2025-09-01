Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Patlıcan kebabı tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan patlıcan kebabı, özellikle Güneydoğu Anadolu’da sofraların baş tacı. Alacalı soyulmuş patlıcanların aralarına köftelerin dizilmesiyle hazırlanan bu özel lezzet, hem fırında hem de mangalda pişirilerek servis edilebiliyor. Yanında pilav ve lavaşla sunulan patlıcan kebabı, görselliğiyle de sofralara şıklık katıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, misafir sofralarının da vazgeçilmezlerinden biri oluyor. Peki, sofraların vazgeçilmez lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, patlıcan kebabı tarifi...

Malzemeler

4 adet orta boy patlıcan

500 gram kıyma (orta yağlı, dana-kuzu karışık olursa daha lezzetli)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2 adet domates

3-4 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı