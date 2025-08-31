Sofraların vazgeçilmez mezesi şakşuka tarifi

Akdeniz ve Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden olan şakşuka, özellikle yaz aylarında sofralarda sıkça tercih ediliyor. Patlıcan, biber ve kabak gibi sebzelerin kızartılıp üzerine zengin aromalı domates sosunun dökülmesiyle ortaya çıkan bu lezzet, hem meze hem de ana yemeklerin yanında sunulabiliyor.

MALZEMELER

3 adet patlıcan

2 adet yeşil biber

1 adet kabak

2 diş sarımsak

3 adet domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Patlıcan, kabak ve biberler küp küp doğranıp kızgın yağda kızartılır. Fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alınır.

Ayrı bir tavada zeytinyağı ile sarımsak sotelenir, rendelenmiş domates eklenip sos kıvamına gelinceye kadar pişirilir.

Kızartılmış sebzeler servis tabağına alınır, üzerine domates sosu gezdirilir.

Ilık ya da soğuk olarak servis edilir.