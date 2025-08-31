Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 20:51:00
Sofraların vazgeçilmez mezesi şakşuka tarifi

Türk mutfağının en sevilen meze ve ara sıcaklarından biri olan şakşuka, kızartılmış sebzelerin domates sosuyla buluşmasıyla hazırlanıyor. Pratik tarifi ve lezzetiyle sofraların yıldızı oluyor.

Akdeniz ve Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden olan şakşuka, özellikle yaz aylarında sofralarda sıkça tercih ediliyor. Patlıcan, biber ve kabak gibi sebzelerin kızartılıp üzerine zengin aromalı domates sosunun dökülmesiyle ortaya çıkan bu lezzet, hem meze hem de ana yemeklerin yanında sunulabiliyor.

MALZEMELER

  • 3 adet patlıcan
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kabak
  • 2 diş sarımsak
  • 3 adet domates
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Patlıcan, kabak ve biberler küp küp doğranıp kızgın yağda kızartılır. Fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alınır.

Ayrı bir tavada zeytinyağı ile sarımsak sotelenir, rendelenmiş domates eklenip sos kıvamına gelinceye kadar pişirilir.

Kızartılmış sebzeler servis tabağına alınır, üzerine domates sosu gezdirilir.

Ilık ya da soğuk olarak servis edilir.

