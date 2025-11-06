Sofraların vazgeçilmez yemeği: Pratik biber dolması tarifi

Anadolu mutfağının en geleneksel lezzetlerinden biri olan biber dolması, neredeyse her yörede farklı bir tarifle hazırlanır ama her haliyle baş tacıdır. Kimi pirincine kuş üzümü ekler, kimi bol domatesle renklendirir. Osmanlı’dan bugüne uzanan bu nefis yemek, özellikle yaz aylarında taze dolmalık biberlerle yapıldığında lezzetinin doruğuna ulaşır. İster yanında cacıkla, ister tek başına bir öğün olarak servis edin sofrada yer açmanız yeterli!

BİBER DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

Dolma için:

8-10 adet dolmalık yeşil biber

1 su bardağı pirinç

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet domates (birinin kabuğunu rendeleyin, biri kapak için kullanılacak)

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı kuş üzümü (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

1,5 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Yarım limonun suyu

Yapılışı: