Sofraların vazgeçilmez yemeği: Pratik biber dolması tarifi

Anadolu mutfağının en geleneksel lezzetlerinden biri olan biber dolması, neredeyse her yörede farklı bir tarifle hazırlanır ama her haliyle baş tacıdır. Kimi pirincine kuş üzümü ekler, kimi bol domatesle renklendirir. Osmanlı’dan bugüne uzanan bu nefis yemek, özellikle yaz aylarında taze dolmalık biberlerle yapıldığında lezzetinin doruğuna ulaşır. İster yanında cacıkla, ister tek başına bir öğün olarak servis edin sofrada yer açmanız yeterli!
BİBER DOLMASI TARİFİ
Malzemeler:
Dolma için:
- 8-10 adet dolmalık yeşil biber
- 1 su bardağı pirinç
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 2 adet domates (birinin kabuğunu rendeleyin, biri kapak için kullanılacak)
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)
- 1,5 su bardağı sıcak su
Üzeri için:
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı sıcak su
- Yarım limonun suyu
Yapılışı:
- Biberleri hazırlayın: Dolmalık biberlerin sap kısmını dikkatlice kesin, içlerini temizleyin. Kapağını koparmadan ayırın ve bir kenara alın.
- İç harcı hazırlayın: İnce doğranmış soğanları zeytinyağında pembeleştirin. Ardından fıstıkları ekleyip hafif kavurun. Pirinci, salçayı ve rendelenmiş domatesi ilave edip birkaç dakika kavurun.
- Baharat ve sıcak suyu ekleyin: Tuz, karabiber, yenibahar, nane ve kuş üzümünü ekleyin. 1,5 su bardağı sıcak suyu dökün. Pirinçler suyu çekene kadar 5-6 dakika pişirin.
- Biberleri doldurun: Biberlerin içini hazırladığınız harçla doldurun. Üzerinde 1 parmak boşluk kalmasına dikkat edin. Domates dilimleriyle kapak yapın.
- Tencereye dizin: Dolmaları tencereye sıkı sıkıya yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su, zeytinyağı ve limon suyunu gezdirin.
- Pişirin: Dolmaların üzerine bir tabak kapatın. Kısık ateşte, suyunu çekene kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Dinlendirin: Ocağı kapattıktan sonra dolmaları tencerede 10 dakika dinlendirin ki pirinçler iyice otursun.