Sofraların vazgeçilmezi: Patlıcan salatası tarifi

Türk mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan patlıcan salatası, hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Özellikle közlenmiş patlıcanın o isli tadı, zeytinyağı ve limon ile birleşince sofralara bambaşka bir aroma katıyor. Et yemeklerinin yanında garnitür olarak, meze sofralarında ise başrol oyuncusu olarak sıkça tercih edilen bu tarif, sağlıklı ve hafif bir seçenek arayanlar için de ideal.

PATLICAN SALATASI İÇİN MALZEMELER

4 adet közlenmiş patlıcan

2 adet közlenmiş kırmızı biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 küçük kırmızı soğan (ince doğranmış)

1 tutam maydanoz (kıyılmış)

Tuz

Karabiber

PATLICAN SALATASI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları közleyin. Ocakta, fırında ya da mangalda közleyebilirsiniz. Kabukları kararmış ve yumuşamış olmalı.

Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup bir bıçak yardımıyla ince ince doğrayın.

İsteğe bağlı olarak közlenmiş kırmızı biberleri de doğrayın.

Bir karıştırma kabına patlıcanları alın, üzerine ince doğranmış kırmızı soğanı ve kıyılmış maydanozu ekleyin.

Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağına alın.