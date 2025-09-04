Sofraların vazgeçilmezi: Tavuk sote tarifi

Günün yorgunluğunu atarken hem pratik hem de lezzetli bir yemek hazırlamak istiyorsanız, tavuk sote tam size göre! Renkli biberler, domates ve baharatların eşlik ettiği yumuşacık tavuk parçalarıyla yapılan bu tarif, sofranıza hem görsellik hem de lezzet katacak. Üstelik pilav, bulgur veya lavaşla servis edilerek herkesin damak zevkine hitap eder. Peki, sofraların vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte tavuk sote tarifi...
Malzemeler
- 500 g kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- 2 adet domates
- 2 diş sarımsak
- Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı
- Tavukları sıvı yağ ile tavada suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Üzerine doğranmış soğan ve biberleri ekleyin, yumuşayana kadar pişirin.
- Sarımsak ve doğranmış domatesleri ilave edin.
- Baharatlarını ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin.
- Sıcak sıcak, pilav veya lavaş eşliğinde servis edin.