Sofraların vazgeçilmezi: Tavuk sote tarifi

Günün yorgunluğunu atarken hem pratik hem de lezzetli bir yemek hazırlamak istiyorsanız, tavuk sote tam size göre! Renkli biberler, domates ve baharatların eşlik ettiği yumuşacık tavuk parçalarıyla yapılan bu tarif, sofranıza hem görsellik hem de lezzet katacak. Üstelik pilav, bulgur veya lavaşla servis edilerek herkesin damak zevkine hitap eder. Peki, sofraların vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte tavuk sote tarifi...

Malzemeler

500 g kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı