Sofraların yeni yıldızı: Yoğurtlu patlıcanlı meze tarifi

Türk mutfağında köz patlıcan, hemen her lezzete uyum sağlayan güçlü bir aroma sunuyor. Yoğurtla birleştiğinde ortaya hem hafif hem doyurucu bir meze çıkarken, pratik yapımı sayesinde günlük sofralarda da sıkça tercih ediliyor. Sosyal medya tarif paylaşımlarında da yükselişe geçen bu meze, özellikle yaz aylarında soğuk servis edildiğinde ferah bir alternatif oluyor.
YOĞURTLU PATLICANLI MEZE TARİFİ
MALZEMELER
- 2 adet közlenmiş patlıcan
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı normal yoğurt
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Üzeri için pul biber veya kavrulmuş fıstık (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
- Közlenmiş patlıcanları bıçak yardımıyla ince ince doğrayın veya ezin.
- Süzme yoğurt, normal yoğurt ve sarımsağı bir kapta pürüzsüz olana kadar karıştırın.
- Patlıcanları yoğurt karışımına ekleyip tuzla tatlandırın.
- Servis tabağına alın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.
- Pul biber veya kavrulmuş fıstık ile süsleyerek soğuk servis edin.