Sofraların yeni yıldızı: Yoğurtlu patlıcanlı meze tarifi

Türk mutfağında köz patlıcan, hemen her lezzete uyum sağlayan güçlü bir aroma sunuyor. Yoğurtla birleştiğinde ortaya hem hafif hem doyurucu bir meze çıkarken, pratik yapımı sayesinde günlük sofralarda da sıkça tercih ediliyor. Sosyal medya tarif paylaşımlarında da yükselişe geçen bu meze, özellikle yaz aylarında soğuk servis edildiğinde ferah bir alternatif oluyor.

YOĞURTLU PATLICANLI MEZE TARİFİ

MALZEMELER

2 adet közlenmiş patlıcan

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı normal yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için pul biber veya kavrulmuş fıstık (isteğe bağlı)

YAPILIŞI