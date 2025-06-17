Sofraların yıldızı: Evde basit lazanya tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, lezzetiyle sofraları şenlendiren pratik lazanya tarifi! Az malzemeyle, adım adım hazırlayarak İtalyan mutfağının vazgeçilmezi lazanyayı siz de evinizde yapabilirsiniz.

MALZEMELER

9-12 adet lazanya yaprağı (önceden haşlanmış ya da hazır paket)

300 gram kıyma

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 su bardağı domates püresi veya rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, karabiber, kekik, pul biber (damak tadınıza göre)

YAPILIŞI

1. KÖFTE SOSUNU HAZIRLAYIN:

Tavaya yağı koyup ısıtın. Soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin. Kıymayı ilave edin ve renk değiştirene kadar kavurun. Domates püresini ekleyin, tuz ve baharatlarla tatlandırıp, kısık ateşte 10 dakika pişirin.

2. BEŞAMEL SOSUNU HAZIRLAYIN:

Tereyağını bir sos tenceresinde eritin. Unu ekleyip hafifçe kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyip topaklanmaması için sürekli karıştırın. Sos koyulaşınca ocaktan alın ve tuzunu ayarlayın.

3. LAZANYAYI KAT KAT DÜZENLEYİN:

Fırın kabınızı yağlayın. Önce beşamel sosundan bir tabaka yayın. Üzerine lazanya yapraklarını dizin. Kıymalı sostan sürün, tekrar beşamel sos dökün. Bu katmanları malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üstü beşamel sosla kaplayın ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

4. FIRINDA PİŞİRİN:

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika dinlendirin.