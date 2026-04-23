Sofraların zarif sultanı: Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Mutfak literatüründe "soğuk mutfağın zirvesi" olarak tanımlanan Zeytinyağlı Yaprak Sarma, Osmanlı saray mutfağından günümüze miras kalan, yapımı sabır, sunumu ise asalet isteyen bir yemektir. Onu sıradan dolmalardan ayıran en temel fark, iç harcında kullanılan bol soğanın verdiği doğal tatlılık ve baharatların (özellikle tarçın ve yenibahar) yarattığı karakteristik aromadır.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA TARİFİ

Malzemeler

500 gram asma yaprağı (salamura ise tuzu alınmış, taze ise haşlanmış)

2 su bardağı pirinç (yıkanmış ve süzülmüş)

4-5 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik, çok ince doğranmış)

1 su bardağı sızma zeytinyağı (yarısı harca, yarısı üzerine)

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı toz şeker

Baharatlar: 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı yenibahar, tuz ve karabiber

Yarım demet dereotu ve maydanoz (ince kıyılmış)

1 adet limonun suyu

Yapılışı