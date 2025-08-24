Sofralarınıza Akdeniz esintisi getiren enfes sos: Romesco tarifi

İspanya’nın Katalonya bölgesine özgü Romesco sos, kızarmış biberin, domatesin ve bademin enfes uyumuyla sofralara bambaşka bir tat katıyor. Balıktan ete, makarnadan sebzeye kadar pek çok yemekle mükemmel uyum sağlayan bu özel sosu evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, sofralarınıza Akdeniz esintisi getiren bun enfes sos nasıl yapılır? İşte, kıvamıyla damak çatlatan romesco tarifi...

ROMESCO SOS TARİFİ

Malzemeler:

2 adet közlenmiş kırmızı biber

2 adet olgun domates (fırınlanmış veya közlenmiş)

2 diş sarımsak (fırınlanmış)

½ su bardağı badem veya fındık (kavrulmuş)

2 dilim bayat ekmek (kızartılmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

½ çay kaşığı kimyon

½ çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz ve karabiber

ROMESCO SOS YAPILIŞI

Kırmızı biberleri ve domatesleri közleyin veya fırında yumuşayana kadar pişirin.

Sarımsakları da kabuklarıyla birlikte fırınlayın.

Kavrulmuş badem veya fındıkları ve kızarmış ekmek dilimlerini robotun içerisine alın.

Tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı toz biberi ekleyin.

Tüm malzemeleri mutfak robotunda pürüzsüz, hafif yoğun bir kıvam alana kadar çekin.

Sosu kavanoza alarak buzdolabında birkaç saat dinlendirin ki aromalar birbirine iyice karışsın.

Afiyet olsun!