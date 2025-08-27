Sofralarınıza fark katan enfes lezzet: Zeytinyağlı rezene tarifi

Akdeniz mutfağının en özel sebzelerinden biri olan rezene, kendine özgü aroması ve faydalarıyla dikkat çeker. Sindirimi kolaylaştıran, bağışıklığı destekleyen ve hafif yapısıyla diyet dostu olan bu sebze, özellikle zeytinyağlı haliyle sofralarda büyük beğeni toplar. Peki, sofralarınıza fark katan enfes bu lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz zeytinyağlı rezene tarifi...

ZEYTİNYAĞLI REZENE TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy rezene

1 adet büyük boy havuç

1 adet patates

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Yarım limonun suyu

ZEYTİNYAĞLI REZENE YAPILIŞI

Rezenelerin dış kabuklarını temizleyin ve iri parçalar halinde doğrayın.

Havuç ve patatesi küp küp doğrayın, soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın.

Geniş bir tencereye zeytinyağını alın, soğanı ekleyip hafifçe kavurun.

Ardından havuç ve patatesi ekleyin, birkaç dakika karıştırarak pişirin.

Rezeneleri tencereye ilave edin, üzerine tuz, şeker, limon suyu ve sıcak suyu ekleyin.

Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun!