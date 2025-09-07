Sofralarınıza farklılık getiren enfes lezzet: MasterChef ciğer sarma tarifi

Ciğer sarma, özellikle özel günlerde, davet sofralarında ve yöresel mutfaklarda sıkça yapılan, hem doyurucu hem de besleyici bir yemektir. Ciğer, pirinç ve baharatlarla hazırlanan iç harç, ince bir zarla sarılarak pişirilir ve ortaya nefis bir lezzet çıkar. Peki, sofralarınıza farklılık getiren bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef ciğer sarma tarifi...

C İĞ ER SARMA TAR İ F İ

Malzemeler:

500 gram dana veya kuzu ciğeri

1 adet ciğer zarı

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım demet maydanoz

C İĞ ER SARMA YAPILI Ş I

Ciğeri küçük küpler halinde doğrayın ve kanını akıtması için bir süre suda bekletin.

İnce doğranmış soğanı yağda kavurun.

Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurduktan sonra ciğerleri ekleyin.

Baharatlarını ve ince doğranmış maydanozu ilave edin.

Ciğer zarını geniş bir zemine yayın.

Hazırladığınız harçtan parçalar koyarak sarma şeklinde kapatın.

Sarmaları bir tepsiye dizin, üzerlerine hafif tereyağı parçaları ekleyin ve 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Ciğer sarmaları dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!