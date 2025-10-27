Sofralarınıza şifa getiren enfes lezzet: Pırasa sarması tarifi

Pırasa, bağışıklığı güçlendiren ve sindirimi destekleyen mucizevi bir sebzedir. Türk mutfağında genellikle zeytinyağlı olarak tüketilen pırasa, sarma şeklinde hazırlandığında sofralara hem şıklık hem de farklı bir lezzet katar. Peki, sofralarınıza şifa getiren bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis pırasa sarması tarifi...

PIRASA SARMASI TARİFİ

Malzemeler:

8–10 adet büyük pırasa (yalnızca yaprak kısımları)

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı pul biber

1 çay bardağı su veya tavuk suyu

1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

½ çay bardağı ince doğranmış maydanoz

PIRASA SARMASI YAPILIŞI

Pırasaların dış yapraklarını ayırın, orta sert kısmı kesip yaprakları kullanın.

Yaprakları hafifçe kaynar suda 2–3 dakika haşlayıp süzün.

Zeytinyağını tavada ısıtın, soğanları kavurun.

Üzerine yıkanmış pirinci ekleyip 2–3 dakika kavurun.

Salçayı, tuz ve baharatları ekleyin.

Üzerine su ekleyip pirinçler suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Ocaktan almadan önce ince doğranmış maydanozu ekleyin.

Pırasa yapraklarını tezgaha serin, iç harçtan bir miktar alıp yaprağın ucuna yerleştirin.

Kenarlarını kapatıp sıkıca sarın.

Tencerenin dibine birkaç pırasa yaprağı serin.

Sarmaları dizin.

Üzerine kalan suyu ve biraz zeytinyağı gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 20–25 dakika pişirin.

Ilık veya sıcak olarak yoğurt eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun!