Sofranıza gurme dokunuş: Pratik istiridye mantarı tarifi

Protein açısından zengin, düşük kalorili ve yoğun aromalı istiridye mantarı, son yıllarda mutfakların gözdesi hâline geldi. Et gibi dolgun yapısı sayesinde hem ana yemek olarak hem de yan lezzet olarak sofralarda yer buluyor. Üstelik hazırlanışı oldukça pratik.

MALZEMELER

500 gram istiridye mantar ı

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet soğan (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

Taze kekik veya biberiye (arzuya g öre)

HAZIRLANIŞI

Mantarları temizleyin: İstiridye mantarlarını yıkamak yerine nemli bir bezle silin. Bu sayede lezzetini ve dokusunu korur.

Doğrayın: Büyükse elinizle iri parçalara ayırın; bıçak kullanmak yerine koparmak, mantarın lifli yapısını daha iyi korur.

Tavayı ısıtın: Geniş bir tavada zeytinyağını veya tereyağını kızdırın.

Soteleyin: Önce soğan ve sarımsağı kavurun, ardından mantarları ekleyin. Yüksek ateşte 6–8 dakika boyunca suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Baharatlayın: Tuz, karabiber ve taze kekik ekleyin. Karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.