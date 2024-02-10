Sofranızda Ege esintisi: Zeytinyağlı deniz börülcesi tarifi
Deniz, yaşamın kaynağı ve bereketin sembolüdür. İşte bu bereketli denizlerin en lezzetli sakinlerinden biriyle sofralarınızı şenlendirmenin zamanı geldi: zeytinyağlı deniz börülcesi... İşte, Zeytinyağlı deniz börülcesi tarifi
Akdeniz ve Ege'nin taze esintisi ve lezzetli sularından ilham alarak hazırlanan zeytinyağlı deniz börülcesi, sofralarınıza sağlık dolu bir lezzet sunuyor. Bu nefis mezeyi yapmak için ihtiyacınız olanlar sadece birkaç basit malzeme ve bir tutam sevgi. İşte, taptaze deniz börülcesinden muhteşem bir lezzet yaratmanız için adımlar...
Malzemeler
- 500 gram deniz börülcesi
- 1 büyük boy soğan
- 3-4 diş sarımsak
- 2 orta boy domates
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 limonun suyu
- Tuz
- Kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
- Dereotu veya maydanoz (servis için)
Hazırlık
Deniz börülcesini taze suda iyice yıkayın ve yapraklarını tek tek ayıklayın. Uç kısımlarını kesip, iri parçalara bölün.
Soğanı ince ince doğrayın ve sarımsakları ezerek püre haline getirin.
Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.
Bir tencereye zeytinyağını alın ve orta ateşte ısıtın. Isınan yağın içine doğradığınız soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
Soğanlar pembeleştikten sonra sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Ardından rendelediğiniz veya doğradığınız domatesleri tencereye ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Domatesler suyunu çekince deniz börülcelerini tencereye ekleyin. Üzerine limon suyunu ve bir tutam tuzu ekleyin. Eğer isterseniz kırmızı pul biberi de bu aşamada ekleyebilirsiniz.
Deniz börülceleri yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Ancak çok fazla pişirmemeye özen gösterin, deniz börülcesinin tazeliğini koruması önemlidir.
Pişen zeytinyağlı deniz börülcesini servis tabağına alın. Üzerine taze doğranmış dereotu veya maydanoz serpip servis yapın.
Zeytinyağlı deniz börülcesi, sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir. Afiyet olsun!
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