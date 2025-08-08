Soğuk günlerin Fransız klasiği: Soğan çorbası tarifi

Fransa'nın klasikleşmiş sokak lezzetlerinden biri olan Soupe à l'oignon (soğan çorbası), özellikle soğuk havalarda içimizi ısıtan, basit ama etkileyici bir tarif. Orta Çağ'dan bu yana sofralarda yer bulan bu çorba, zamanla Paris’in bistro mutfağının vazgeçilmezi haline geldi. Az malzemeyle büyük tatlar yaratmak isteyenler için birebir.

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

4 büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 litre et suyu (veya sebze suyu)

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Baget ekmek dilimleri

Rendelenmiş kaşar veya Gruyère peyniri

Yapılışı: