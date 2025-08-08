Soğuk günlerin Fransız klasiği: Soğan çorbası tarifi

Fransa'nın klasikleşmiş sokak lezzetlerinden biri olan Soupe à l'oignon (soğan çorbası), özellikle soğuk havalarda içimizi ısıtan, basit ama etkileyici bir tarif. Orta Çağ'dan bu yana sofralarda yer bulan bu çorba, zamanla Paris’in bistro mutfağının vazgeçilmezi haline geldi. Az malzemeyle büyük tatlar yaratmak isteyenler için birebir.
SOĞAN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 4 büyük kuru soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 litre et suyu (veya sebze suyu)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- Baget ekmek dilimleri
- Rendelenmiş kaşar veya Gruyère peyniri
Yapılışı:
- Soğanları ince yarım ay şeklinde doğrayın.
- Tereyağını ve zeytinyağını bir tencerede ısıtın, soğanları ekleyip kısık ateşte 25-30 dakika boyunca karamelize edin. Rengi altın kahverengi olmalı.
- Unu ekleyip 2-3 dakika kavurun. Ardından sıcak et suyunu yavaş yavaş ilave edin.
- Tuz ve karabiberle tatlandırın, 15 dakika kısık ateşte pişirin.
- Fırına dayanıklı çorba kaselerine çorbayı paylaştırın. Üzerine kızarmış baget ekmek ve bolca rendelenmiş peynir koyun.
- 180°C fırında peynirler eriyip kızarana kadar (5-10 dakika) pişirin.