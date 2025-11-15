Soğuk günlerin şifa kaynağı: Kremalı mantar çorbası tarifi

Mantarın zengin aromasını ve kremanın yumuşak dokusunu buluşturan kremalı mantar çorbası, özellikle kış aylarında sık tercih edilen geleneksel çorbalardan biri olarak öne çıkıyor. Hafif ama doyurucu yapısıyla ana yemeklerden önce ideal bir seçenek olan bu tarif, hem lezzeti hem de besin değeriyle dikkat çekiyor.

KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

500 gram kültür mantarı

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 su bardağı süt veya krema

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı olarak muskat rendesi

Yapılışı

Mantarları hazırlayın: Mantarların kabuklarını soyup yıkadıktan sonra ince dilimleyin.

Soğanı kavurun: Tereyağını tencereye alın, ince doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Mantarları ekleyin: Dilimlenmiş mantarları ilave edin, suyunu salıp çekene kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin.

Unu ekleyin: Mantarların üzerine unu ekleyip 1-2 dakika kadar karıştırarak kavurun.

Suyu ilave edin: Sıcak suyu veya tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Orta ateşte 10 dakika kaynatın.

Kremayı katın: Süt veya kremayı ekleyin, tuz ve baharatları ilave ederek birkaç dakika daha pişirin.

Pürüzsüz hale getirin: Daha kremamsı bir kıvam istenirse blenderdan geçirilebilir.