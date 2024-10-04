Yemek sonrası tatlı arayanlar için 15 dakikada hazırlanan enfes lezzet: Van Stapele kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 21:07

Güncelleme: 04.10.2024 - 21:07

Hollanda'nın Van Stapele kasabasına özgü olan Van Stapele kurabiyesi, yumuşak yapısı ve içindeki çikolata dolgusu ile dikkat çeken lezzetli bir atıştırmalıktır. Çikolataseverler için adeta bir cennettir; dışı hafif çıtır, içi ise akışkan ve yoğun çikolata ile doludur. Bu kurabiye, sadece tadı ile değil, aynı zamanda görselliği ile de sofralarınızı süsleyebilir. Peki, yemek sonrası tatlı arayanlar için 15 dakikada hazırlanan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Van Stapele kurabiyesi tarifi...

VAN STAPELE TARİFİ

Malzemeler

1/2 su bardağı esmer şeker

1/2 su bardağı toz şeker

125 gram tereyağı (yumuşak)

1 adet yumurta

1 su bardağı (1 yemek kaşığı eksik) un

2 yemek kaşığı kakao

1/2 çay kaşığı karbonat

1/2 çay kaşığı tuz

2 paket sütlü çikolata

2 paket beyaz çikolata

VAN STAPELE YAPILIŞI

Esmer şeker, beyaz toz şeker ve oda sıcaklığındaki tereyağını geniş bir kabın içine alın.

Bir mikserle karışımın rengi hafif açılıp krema kıvamına gelene kadar yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpın.

Ardından yumurtayı ekleyin ve 1 dakika kadar daha çırpın, böylece yumurta karışıma iyice yedirilmiş olsun.

Başka bir kapta un, kakao, karbonat ve tuzu karıştırın.

Bu kuru karışımı tereyağlı karışıma ekleyin ve bir spatula veya tahta kaşık yardımıyla iyice karıştırın.

Daha sonra, küçük parçalara doğradığınız sütlü çikolatayı da ekleyin ve hamuru 10 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Hamuru 12 eşit parçaya bölün.

Her bir parçayı ikiye ayırarak elinizle hafifçe düzleştirin.

Ortasına bir beyaz çikolata parçası yerleştirin ve üzerini kapatarak dikkatlice yuvarlayın.

Tüm kurabiyeleri bu şekilde şekillendirdikten sonra, bir fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, kurabiyeleri yaklaşık 14 dakika pişirin.

Fırından çıkan tepsiyi dokunmadan 5-10 dakika soğumaya bırakın.

İsterseniz sıcak olarak, isterseniz soğuduktan sonra afiyetle tüketin!