Diyet listenizin olmazsa olmazı: Yoğurtlu Semizotu salatası tarifi

Hem besleyici hem de ferahlatıcı bir seçenek olan yoğurtlu semizotu salatası, sofralarınıza sağlık katıyor. Yoğurt ve zeytinyağı ile hazırlanan bu salata, yaz aylarında hafif ve doyurucu bir öğün arayanlar için ideal. Pratik ve lezzetli bu tarifi mutlaka deneyin!

Diyet listenizin olmazsa olmazı: Yoğurtlu Semizotu salatası tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 13:02

Semizotu, vitamin ve mineral açısından zengin, düşük kalorili bir sebzedir. Yoğurtla buluşan bu ferahlatıcı salata, hem hafif bir öğün hem de sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu salata, özellikle yaz aylarında sofralarınıza tazelik katacak.

YOĞURTLU SEMIZOTU SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 2 kase semizotu (1 bağ)
  • 2 diş sarımsak
  • 1 kase yoğurt
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Pul biber

Yapılış

  1. Semizotunu yıkayarak, suyunun süzülmesini sağlayın.
  2. Rendelediğiniz sarımsakları, tuz, zeytinyağı ve yoğurt ile karışım pürüzsüz olana kadar karıştırın.
  3. Hazırladığınız yoğurtlu karışımı semiz otunun üzerine dökerek karıştırın.
  4. İsteğinize göre üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Etiketler: #semizotu #Salata #sağlıklı #tarif

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