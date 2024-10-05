Diyet listenizin olmazsa olmazı: Yoğurtlu Semizotu salatası tarifi

Yayınlanma: 05.10.2024 - 13:02

Güncelleme: 05.10.2024 - 13:02

Semizotu, vitamin ve mineral açısından zengin, düşük kalorili bir sebzedir. Yoğurtla buluşan bu ferahlatıcı salata, hem hafif bir öğün hem de sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu salata, özellikle yaz aylarında sofralarınıza tazelik katacak.

YOĞURTLU SEMIZOTU SALATASI TARİFİ

Malzemeler

2 kase semizotu (1 bağ)

2 diş sarımsak

1 kase yoğurt

Tuz

Zeytinyağı

Pul biber

Yapılış