Mantının alternatif kültürü: Rus mantısı Pelmeni tarifi

Yayınlanma: 05.10.2024 - 14:17

Güncelleme: 05.10.2024 - 14:17

Rus mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan Pelmeni, et dolgulu mantısıyla hem doyurucu hem de pratik bir seçenek sunar. Genellikle suda haşlanarak servis edilen bu lezzet, üzerine tereyağı veya yoğurt eklenerek sunulabilir. Ailenizle birlikte keyifle tüketeceğiniz bu tarif, özellikle soğuk günlerde iç ısıtan bir öğün olacaktır.

PELMENİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru İçin;

4,5 su bardağı un

1 adet yumurta

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı tuz

İç Harcı İçin;

500 gram kıyma

Az kuyruk yağı veya tereyağı

2 adet rende kuru soğan

Nane

Kekik

Pul biber

Karabiber

Tuz

Yapılış