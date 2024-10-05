Mantının alternatif kültürü: Rus mantısı Pelmeni tarifi
Rus mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Pelmeni, doyurucu ve lezzetli bir mantı tarifidir. Et dolgusu ve ince hamuruyla hazırlanan bu tarif, özellikle kış aylarında sofralarınıza sıcak bir dokunuş getiriyor. Evde kolayca yapabileceğiniz Pelmeni, damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak.
Rus mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan Pelmeni, et dolgulu mantısıyla hem doyurucu hem de pratik bir seçenek sunar. Genellikle suda haşlanarak servis edilen bu lezzet, üzerine tereyağı veya yoğurt eklenerek sunulabilir. Ailenizle birlikte keyifle tüketeceğiniz bu tarif, özellikle soğuk günlerde iç ısıtan bir öğün olacaktır.
PELMENİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru İçin;
- 4,5 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 2 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı tuz
İç Harcı İçin;
- 500 gram kıyma
- Az kuyruk yağı veya tereyağı
- 2 adet rende kuru soğan
- Nane
- Kekik
- Pul biber
- Karabiber
- Tuz
Yapılış
- Öncelikle unun orta kısmına bir çukur açın, yumurtayı ve tuzu ilave edip, azar azar su ekleyerek hafif ele yapışan, çok sert olmayan bir hamur yoğuralım.
- Hamurun üzerini streç filmle kapatıp, dinlenmesi için bir kenara alıyoruz.
- Bu arada soğanı rendeleyip, suyuyla birlikte kıymanın üzerine ilave edelim.
- Baharatlarını da ilave edip yoğuralım. İkinci bir işleme kadar buzdolabına kaldıralım.
- Sonra hamuru bezelere bölüp, bezeleri merdane veya oklava yardımı ile çok ince olmayacak şekilde açalım.
- Açtığımız yufkayı, yuvarlak bir kase veya bardak ağzıyla keselim.
- Kestiğimiz hamuru elimize alıp, ters çevirelim ve içerisine iç harcı koyup ay şeklinde kapatalım.
- Diğer iki ucunu, ters tarafından birbiri ile birleştirip şekil verelim.
- Hazır olan mantıları, tuzlu suda haşlayalım.
- Servis tabağına alıp, üzerine bol erimiş tereyağı gezdirelim. Afiyet olsun.
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