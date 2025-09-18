Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti: Tahinli kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı, Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biridir. Ancak tahinle buluştuğunda, tatlıya hem farklı bir aroma hem de ekstra bir lezzet katıyor. Tahinli kabak tatlısı, hem sunumu hem de tadıyla sofralarınızı şenlendirecek bir seçenek. Bu tarif sayesinde kabak tatlısının geleneksel tadını korurken, tahinin fındıksı aromasıyla modern bir dokunuş kazanabilirsiniz. Peki, soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, nefis tahinli kabak tatlısı tarifi...

TAHİNLİ KABAK TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 kg balkabağı

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

TAHİNLİ KABAK TATLISI YAPILIŞI

Kabakları soyup küp küp doğrayın ve geniş bir tencereye alın.

Üzerine toz şekeri ekleyin ve kabaklar suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Kabaklar yumuşadıktan sonra ocaktan alın ve hafif ılımaya bırakın.

Ilınan kabakların üzerine tahini dökün ve iyice karıştırın.

Vanilin ve tarçını ekleyerek tatlıyı tatlandırın.

Servis ederken üzerine dövülmüş ceviz serpiştirin.

Tahinli kabak tatlısını yanında bir top vanilyalı dondurma ile servis ederek tatlıyı daha da özel hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!