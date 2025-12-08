Soğuk kış günlerinin şifa deposu: Tam ölçülü ezogelin çorbası tarifi...

Türk mutfağının en sevilen çorbalarından ezogelin, hem pratik hazırlanışı hem de iç ısıtan lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi. Bu geleneksel tarif, kırmızı mercimeğin doyurucu tadını bulgur ve pirinçle buluşturuyor. Üzerine yakılan tereyağı ve baharatlı sos ise çorbaya kat kat lezzet katıyor.

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı ince bulgur

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 adet havuç (rendelenmiş – isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 litre sıcak su (et suyu da kullanılabilir)

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kuru nane

HAZIRLANIŞI

Mercimek, pirinç ve bulguru bol su ile yıkayıp süzün.

Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından rendelenmiş havucu ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.

Domates salçasını ilave ederek kokusu çıkana kadar kavurun.

Mercimek, pirinç ve bulguru tencereye ekleyin. Üzerine sıcak suyu gezdirerek karıştırın.

Orta ateşte 25–30 dakika bakliyatlar yumuşayana kadar pişirin.

Çorba koyulaştığında tuz, karabiber ve naneyi ekleyin. İstersen el blenderı ile pürüzsüz kıvam aldırabilirsin; klasik ezogelin için taneli bırakmak daha ideal.

Küçük bir tavada tereyağını eritin. Pul biber ve nane ekleyip kızdırın.

Bu sosu çorbanın üzerine dökerek servis edin.