Sağlıklı atıştırmalık çikolata topları tarifi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 19:11

Güncelleme: 04.12.2024 - 19:11

Doğal malzemelerle hazırlanan bu atıştırmalıklar hem pratik hem de sağlıklıdır. Şekersiz çikolata ve hurmanın verdiği tat, tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılar.

MALZEMELER

6-7 adet hurma

3 adet günkurusu kayısı

1 adet küçük boy muz

1,5 çay bardağı yulaf kepeği

3 yemek kaşığı dövülmüş fındık (isteğe göre ceviz veya badem)

1 tatlı kaşığı kakao

20 gram şekersiz çikolata (eritilmiş)

2 yemek kaşığı süt

1 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Hurmaları ve kayısıları sıcak suda 10 dakika bekletin. Yumuşadıktan sonra blendera alın ve püre haline getirin.

Püre haline gelen hurma ve kayısıya muzu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Homojen bir kıvam elde edin.

Karışıma yulaf kepeği, kakao, tarçın ve dövülmüş fındığı ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak yoğun bir kıvam oluşturun.

Eritilmiş şekersiz çikolatayı ve sütü ekleyip karıştırın. Karışımın elde yuvarlanabilir bir kıvamda olmasına dikkat edin. Gerekirse bir miktar daha yulaf kepeği veya süt ekleyin.

Karışımdan küçük parçalar alın ve elinizle yuvarlayarak top şekli verin. İsteğe göre hindistan cevizi, kakao ya da dövülmüş fındığa bulayabilirsiniz.

Hazırladığınız topları buzdolabına koyarak en az 1 saat dinlendirin.