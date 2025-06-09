Sokak lezzeti artık mutfağınızda: Ev yapımı Ayvalık tostu tarifi

Sıcacık, bol malzemeli ve doyurucu… Ayvalık tostu, Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinden biri. Ege sahillerinin nostaljik tadını mutfağınıza taşımak istiyorsanız, bu tarif tam size göre! Üstelik yapımı oldukça kolay. Evde hazırlayacağınız Ayvalık tostu ile dışarıdaki lezzeti aratmayacaksınız.

MALZEMELER

2 dilim susamlı Ayvalık tostu ekmeği (bulamazsanız geniş sandviç ekmeği de olur)

1 adet sosis (isteğe göre 2’ye kesilmiş)

2-3 dilim salam

2-3 dilim sucuk

1 adet uzun dilim kaşar peyniri

2-3 dilim turşu (salatalık turşusu)

1 yemek kaşığı rus salatası

Ketçap, mayonez

(isteğe bağlı) tereyağı veya margarin

HAZIRLANIŞI

Ekmekleri Hazırla:

Ekmeklerin iç yüzeyine dilerseniz çok az tereyağı sürerek dış kısmının daha kıtır olmasını sağlayabilirsiniz.

Malzemeleri Diz:

Alt ekmeğe sırasıyla: sucuk, salam, sosis, kaşar peyniri, turşu ve rus salatasını yerleştirin. Üzerine ketçap ve mayonez sıkın.

Tostu Kapat:

Diğer ekmeği üstüne kapatın ve hafifçe bastırın.

Pişirme:

Tost makinesine yerleştirip 5–7 dakika kadar pişirin. Kaşar eriyip dış yüzey çıtırlaşınca hazır demektir.